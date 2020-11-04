Eta Kasırgası, Nikaragua ve Honduras'ta heyelanlara ve sel baskınlarına yol açtı. Çok sayıda evin çatısı yıkılırken 3 kişi hayatını kaybetti. Denizin ortasında mahsur kalan düzinelerce balıkçının hayatı tehlikede.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından kategori 4 seviyesinde olduğu belirtilen ve saatteki hızı 225 km'yi bulan Eta Kasırgası nedeniyle Orta Amerika ülkeleri Nikaragua ve Honduras'ta heyelanlar ve sel baskınları meydana geldi. Şiddetli rüzgar pek çok evin çatısını uçurdu. Nikaragua'da 2 kişi toprak kayması nedeniyle hayatını kaybederken; Honduras'ta 13 yaşındaki bir kız heyelan sonucu evinin yıkılmasıyla yaşamını yitirdi.

Yerel halktan Robin Morales, Honduras'ın doğu Mosquitia bölgesinde yaklaşık 60 balıkçının denizin ortasında mahsur kaldığını söyledi. Morales hayatı tehlikede olan balıkçılar için Honduras Deniz Kuvvetleri'nden bir yetkiliyle görüştüğünü, yetkilinin şu anda bir kurtarma operasyonu düzenlemenin çok tehlikeli olduğunu söylediğini belirtti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Eta Kasırgası'nın Orta Amerika'nın iç kesimlerinde ilerledikçe hızla zayıflamasını beklediklerini bildirdi.

(İHA)