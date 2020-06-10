Son dakika haberi | Orta Çağ'ın ünlü kalesi "Namrun" ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Orta Çağ'ın ünlü kalesi "Namrun" ziyaretçilerini bekliyor

Son dakika gelişmesine göre Geçmişi Hitit ve Asur medeniyetlerine uzanan, Orta Çağ dönemindeki birçok imparatorluk ve devletin savunma amaçlı kullandığı Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki tarihi Namrun Kalesi, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

Son dakika haberi | Orta Çağ'ın ünlü kalesi

Geçmişi Hitit ve Asur medeniyetlerine uzanan, Orta Çağ dönemindeki birçok imparatorluk ve devletin savunma amaçlı kullandığı Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki tarihi Namrun Kalesi, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

Toros Dağları'nın eteklerindeki ilçenin 1600 rakımdaki Namrun Kalesi, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu gözetiminde Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarıyla turizme kazandırıldı.

Yürüyüş alanları ve seyir terasıyla restore edilen tarihi kaleye, 400 merdivenin çıkıldığı zorlu yolculuğun ardından ulaşılabiliyor.

Üzerinde yığma taş duvar izleri bulunan, 40 metre yüksekliğindeki sarp uçuruma sahip kale, 3 ile 10 metreye ulaşan doğal kayalardan oluşuyor.

Tepesinde Türk bayrağının bulunduğu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafının maketinin de yer aldığı kale, fotoğraf tutkunlarına eşsiz görüntü imkanı sağlıyor.

Orta Çağ döneminde üç dağlık vadinin kesişme noktasındaki stratejik bir konumda inşa edildiği resmi kaynaklara geçen tarihi kalenin, Hititler, Asurlar tarafından "İllibru" olarak bilindiği, daha sonra Bizans, Kilikya Ermeni Krallığı, Karamanoğulları Beyliği, Anadolu Selçuk Devleti ve Osmanlı Devleti yönetiminde savunma amacıyla kullandığı biliniyor.

Dış duvarlarında Ermeni ve Bizans dönemi mimari özelliklerinin bulunduğunu kale, tarihin mimarisini günümüze taşıyor.

"Vatandaşlarımız rahatlıkla kaleyi gezebilir"

Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Namrun Kalesi'nin, bölgenin birçok medeniyete ev sahipliğini yaptığını gösteren en önemli tarihi kalıntı olduğunu söyledi.

Tarihteki birçok imparatorluğun kaleyi sığınak olarak kullandığını belirten Tepebağlı, "Tarihi belgelerde 1061'li yıllara kadar burada ikamet eden insanlardan bahsediliyor. Namrun Kalesi'nin etrafında bir yerleşim var. O yerleşim yerlerinin büyük bir bölümü yıkılmış durumda. Valiliğimizin desteğiyle ana bina restore edilerek turizme açıldı. Kalenin yürüyüş yolları ve kısmi olarak seyir teraslarıyla ilgili yapım süreci bitti. Vatandaşlarımız rahatlıkla kaleyi gezebilir." ifadelerini kullandı.

Tepebağlı, tarihi kalenin yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme süreciyle ziyaretçilere açıldığını dile getirerek, kale ve çevresinin doğa ve fotosafari tutkunları için elverişli bir yapıya sahip olduğunu aktardı.

Bölgenin sıcak hava şartlarından bunalan vatandaşlara serinleme imkanı tanıdığını anlatan Tepebağlı, şunları kaydetti:

"Namrun ilçemizin tam ortasında, her tarafa hakim olan bir kale. Yukarı çıkıldığında her yeri kuş bakışı görebiliyorsunuz. Tarihi çok eski yıllara dayanıyor, tamamen doğal bir kale. İkinci bir etaba başlıyoruz, Valiliğimizin desteğiyle kafeterya yapacağız. İnsanlarımız kaleye çıktığı zaman ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve seyir terasında Çamlıyayla'yı seyredip güzel fotoğraflar çekebilecekler. İlerleyen etaplarda teleferik ve asansörle ulaşmak için projelerimiz de var."

Tepebağlı, devam edecek olan tüm restore çalışmalarının tarihi dokuya zarar vermeden yürütüleceğini sözlerine ekledi.

Çamlıyayla, Mersin, Kale, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi | Orta Çağ'ın ünlü kalesi 'Namrun' ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

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