Son dakika haberi! Ortaca'da trafik kazası 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ortaca'da trafik kazası 1 yaralı

16.04.2022 15:20
Son dakika haberi! Ortaca'da trafik kazası 1 yaralı

Son dakika haber: Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.10 sıralarında Atatürk Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Ortaca Sanayii Sitesi'nden ilçe merkezine doğru ilerleyen Rıza K. yönetimindeki 48 FR 474 plakalı araç, İtfaiye kavşağında aniden dönüş yaptı, bu sırada arkasında ilerleyen Bayram C. Y. yönetimindeki plakasız motosiklet araca çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motordan savrulan Bayram C. Y., önce arabaya çarptı ardından yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, yaralanan Bayram C. Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü Rıza K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Son dakika haberi! Ortaca'da trafik kazası 1 yaralı

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Bayram, Ortaca, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Ortaca'da trafik kazası 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Ortaca'da trafik kazası 1 yaralı - Son Dakika
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