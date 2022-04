Son dakika haberi! Ortaca'da trafik kazası 1 yaralı - Son Dakika

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.10 sıralarında Atatürk Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Ortaca Sanayii Sitesi'nden ilçe merkezine doğru ilerleyen Rıza K. yönetimindeki 48 FR 474 plakalı araç, İtfaiye kavşağında aniden dönüş yaptı, bu sırada arkasında ilerleyen Bayram C. Y. yönetimindeki plakasız motosiklet araca çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motordan savrulan Bayram C. Y., önce arabaya çarptı ardından yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, yaralanan Bayram C. Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü Rıza K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA