Ortak su faturası ölümüne sebep oldu...Silahlı ve yumruklu kavga kamerada

-Kuru sıkı tabanca ve yumrukların konuştuğu ölümlü kavga kamerada

-Ortak su faturası yüzünden kavga: 1 ölü

BURSA - Bursa'da ortak kullandıkları su faturası yüzünden çıkan kavgada darp edilen 66 yaşındaki yaşlı adam, 1 haftalık hayat mücadelesini kaybetti.

Olay, 23 Temmuz Osmangazi Atıcılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.T.karşı komşusu İsmet O.ile ortak kullandıkları su faturası yüzünden tartışmaya başladı. Ortak faturayı "Neden ödemedin" yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. İsmet O. kavga sırasında kuru sıkı silahla V.T.'ye ateş etti ancak darp edilmekten kurtulamadı. Aldığı darbeler ile yaralanarak fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmet O.'yu Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

1 haftalık hayat mücadelesini kaybetti

Darp edildikten sonra fenalaşan İsmet O. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada devam eden 1 haftalık yaşama tutunma mücadelesini kaybeden İsmet O. hayatını kaybetti. İsmet O.'nun öldürülmesinin ardından polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

Kavganın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri V.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. V.T.'nin İnegöl ilçesine giderek burada saklandığını öğrenen ekipler, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bilgi verdi. Şüpheli V.T. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen V.T. burada yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuru sıkı tabanca ve yumruklu kavga kamerada

V.T. ve İsmet O.'nun su faturası yüzünden tartışarak kavga ettiği o anlar kameralar tarafından saniye saniye kameralara yansıdı. Darp edildikten sonra fenalaşan İsmet O.'nun kavga sırasında kuru sıkı tabanca ile ateş ettiği, V.T.'nin ise İsmet O.'yu darp ettiği o anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.