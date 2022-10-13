Kontolden çıkan kamyon ışıklarda duran araçlara çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Kazada traktör ikiye bölündü

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde mıcır yüklü kamyon kontrolden çıkarak trafik ışıklarında duran otomobil ve traktöre çarptı. Kazanın şiddeti ile traktör ikiye bölünürken kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas - Bodrum karayolu Avşar Mahallesi yol ayrımında trafik kazası meydana geldi. Milas'tan Bodrum'a doğru seyreden mıcır yüklü H.N.B.'nin kontrolündeki 35 AAU 939 resmi plakalı kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Önce aynı güzergahta ışıklarda duran ve hareket etmeye başlayan N.Ç.'nin kontrolündeki 48 AIA 074 otomobile çarpan kamyon daha sonra refüje ve tali yolda kırmızı ışıkta bekleyen A. U.'nun kontrolündeki 48 AHJ 974 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil metrelerce ilerde durabilirken, traktör ortadan ikiye bölündü. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü ve kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.