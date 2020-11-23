Son dakika haberi! OSB Başkanı Bahar: Pandemi biterse, 2021 Antalya için harika bir yıl olabilir - Son Dakika

Son dakika haberi! OSB Başkanı Bahar: Pandemi biterse, 2021 Antalya için harika bir yıl olabilir

23.11.2020 11:51
Son dakika haberi! OSB Başkanı Bahar: Pandemi biterse, 2021 Antalya için harika bir yıl olabilir, System.String[]

Son dakika haberine göre ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, yatırım yapacak sanayicinin pandemi nedeniyle gözünün önünde sis bulutu olduğunu belirterek, "Pandeminin uzaması sonrasında firmalarımız geleceğe güvenle bakamıyor" dedi.

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, yatırım yapacak sanayicinin pandemi nedeniyle gözünün önünde sis bulutu olduğunu belirterek, "Pandeminin uzaması sonrasında firmalarımız geleceğe güvenle bakamıyor" dedi. Başkan Bahar, pandeminin bitmesi halinde, 2021 yılının Antalya için harika bir yıl olabileceğini belirtti.

Antalya'da 7 milyon metrekare alana kurulu OSB'de, 327 parsel bulunuyor. 283'ünde aktif üretimin sürdüğü OSB'de 44 parselde ise fabrika inşaatları yükseliyor. OSB'de faaliyetlerini sürdüren 171 firma ise dünyaya ihracat yapıyor. Antalya OSB'den, 2019 yılında 550 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, pandemi, ekonomik gidişat ve kredilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 15 bin çalışanıyla 7 milyon metrekarelik alanda ekonomiye katkı sağladıklarını anlatan Başkan Bahar, koronavirüs nedeniyle gerek istihdam gerek üretim anlamında düşüş yaşadıklarını vurguladı. Gerekli önlemleri hızla alarak hafta sonları dahil hiç durmadan çalışmalara devam ettiklerini anlatan Ali Bahar, koronavirüse karşı nasıl hareket edileceğine dair tecrübe edindiklerini, toplumun virüse karşı uygulanan kurallara duyarsız hale gelmesinin işlerini zorlaştırdığını söyledi.'2020'NİN HASAR TESPİTİ HENÜZ YAPILMADI'Koronavirüse karşı alınan önlemlerde yeterliliği tescil edilen ilk organize sanayi bölgelerinden biri olduklarını kaydeden Ali Bahar, "2019 yılı sanayici için güzel geçti. Ancak 2020, henüz hasar tespitini yapamadığımız bir yıl oldu. Kamu bankalarına teşekkür ederim. Pandemi döneminde onlar da sağlık çalışanları gibi hayatlarına riske atıp sanayiciler ve küçük işletmeler için ellerindeki finansmanı sundular. Pandemiden önce yüzde 20'li rakamlarla faiz oranları vardı. Pandemi döneminde bu rakamların 8-9'lara düşürülmesi, sanayiciye üreticiye kredi verilmesi son derece doğru olmuştur" dedi.Hangi işletmeye ne kadar kredi verileceğine dair bir çalışma yapılmadığını da anlatan Başkan Bahar, ciroya göre kredi verilmesinin daha doğru olacağının altını çizdi. Düşen ciroya göre 'terzi işi' kredi uygulaması yapılması gerektiğini savunan Bahar, "Ciroya göre hasar tespiti yapılıp terzi işi yapılsaydı o zaman bence daha teknik bir çalışma olurdu. Bundan sonra verilecek krediler cirosuna bakılarak verilmelidir" dedi.'SANAYİCİNİN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE SİS BULUTU'Sanayicinin gelecekten mutlu ve umutlu olmadığını, pandemi nedeniyle yatırım yapacak sanayicinin gözünün önünde sis bulutu olduğunu da anlatan OSB Başkanı Ali Bahar, "Ne zaman sanayici gemisini bir limanda güvende tutarsa o zaman mutlu olur. Şu anda öyle bir durum yok. Bir tarafta eleman arayanlar, diğer tarafta çift haneli işsizlik rakamları. Ciddi bir paradoks var. Çözümü basit. Nitelikli eğitim olmazsa sonucunda niteliksiz bir kalabalıkla karşılaşırsınız" diye konuştu.Başkan Bahar, organize sanayide bulunan ve yönetiminin organize sanayi başkanlığına verilen 1300 kişilik meslek lisesinin bu nitelikli personel ihtiyacını karşılayacağını da belirterek, şöyle konuştu:

"Ciro anlamında şu anda 2019'u yakalamış görünüyoruz. Pandeminin uzaması sonrasında firmalarımız geleceğe güvenle bakamıyor. Tedirginlik ve sis perdesi kocaman bir duvar olarak duruyor. Sanayicinin üretim, yatırım, istihdam yapmasının önünde duruyor. Pandemi biterse, 2021 Antalya için harika bir yıl olabilir. Pandemi nedeniyle yüzde 17'lik daralma yaşadı organize sanayi bölgesi. Bazı firmalarımız daha dip yaptı."


Son dakika haberi! OSB Başkanı Bahar: Pandemi biterse, 2021 Antalya için harika bir yıl olabilir
Son dakika haberi! OSB Başkanı Bahar: Pandemi biterse, 2021 Antalya için harika bir yıl olabilir

Ali Bahar, Organize, Antalya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! OSB Başkanı Bahar: Pandemi biterse, 2021 Antalya için harika bir yıl olabilir - Son Dakika Ekonomi


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