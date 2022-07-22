Edinilen bilgilere göre olay Sivas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir enerji firmasında meydana geldi. Firma içerisinde bulunan kimyasal yağ tankında biranda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sivas haber! Sivas OSB'de yangın - Son Dakika

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