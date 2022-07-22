Sivas haber! Sivas OSB'de yangın - Son Dakika
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Sivas haber! Sivas OSB'de yangın

22.07.2022 12:51

Sivas haber: Sivas OSB'de yangın Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi Sivas Organize Sanayi bölgesinde çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendi Sivas Organize Sanayi bölgesinde çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendiEdinilen bilgilere göre olay Sivas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan...

Sivas OSB'de yangın

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Sivas Organize Sanayi bölgesinde çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendi

SİVAS - Sivas Organize Sanayi bölgesinde çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendi

Edinilen bilgilere göre olay Sivas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir enerji firmasında meydana geldi. Firma içerisinde bulunan kimyasal yağ tankında biranda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 10'na yakın işçiye ilk müdahale olay yerinde yapılırken vücudunda yanıklar oluşan iki işçide hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas haber! Sivas OSB'de yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas haber! Sivas OSB'de yangın - Son Dakika
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