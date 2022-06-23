Son dakika haberi: OSB'de yangın tatbikatı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinden oluşan 141 kişi, 18 araçla ilk kez geniş çaplı ve senaryosu kurgulanmış bir yangın tatbikatı yapıldı.

OSB 1. etapta bulunan OSB Müdürlüğü İdari Binası önünde toplanan AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, 1, 2, 3 ve 4. etapta üretim faaliyeti sürdüren toplam 50 fabrikada konuşlandırıldı. İl Afet ve Acil Durumu Müdürü İlami Çakmak'ın koordine ettiği yangın tatbikatı, karton kutu üretimi yapan bir ambalaj fabrikasında gerçekleştirildi. Hazırlanan senaryo gereği fabrikada çıkan yangın nedeniyle sensorlar aracılığı ile alarmın çalması üzerine fabrikada çalışan personel, koordineli bir şekilde tahliye edildi. İçerde bulunan dumanlardan zehirlenen personeller, UMKE ekipler tarafından içerden çıkarılarak, kimyasal gazlara karşı arındırıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek, tedavi altına alındı.

Yangın tatbikatı ile ilgili bilgi veren İl Afet Acil Durum Müdürü İlami Çakmak, "Dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışı ile kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları özel kuruluşlar arasında muhtemel afetlere karşı hazır olmak, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, muhtemel afetlere karşı müdahale etme becerilerini test etme ve kabiliyet geliştirmek, planların uygulanabilirliğini ölçmek ve eksikleri tespit etmek ile afet müdahale planlarında gerekli güncellemeleri yapmak, toplumda farkındalık oluşturmak gibi amaçlarla 2022 yılı, tatbikat yılı olarak ilan edilmiştir. Bu çerçevede oluşturulan senaryomuza göre ilimiz Yenişehir İlçesi sınırları içindeki OSB'de, bir fabrikamızda büyük çapta bir yangın çıktığı varsayılarak bu yangına AFAD, UMKE, İtfaiye ve belediye ekipleri olarak müdahale edildi. Yangının çok büyümesi sonucu diğer tesislere sıçrama ihtimaline karşın OSB'de bulunan 50 fabrikada yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata AFAD, UMKE, itfaiye ve belediyeden, AFAD Gönüllüsü toplam 141 personel, 18 araçla katılmıştır" dedi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, yönetim kurulu üyeleri, UMKE, AFAD ve itfaiye yetkilileri, tatbikatı birlikte izledi. Tatbikat sonrası gazetecilere konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Lila Kozmetik Fabrikası'nda yaşanan olaydan sonra AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileriyle bir dizi görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Geçtiğimiz hafta OSB'de çıkan fabrika yangınının ardından AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle yapılan görüşmeler sonrası, neler yapılacağı konusunda görüş-alışverişinde bulunduk. Yangın öncesi tedbirler ve yangın esnasında müdahale kabiliyeti konusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda ortak olarak tatbikat kararı aldık. Yangına müdahale konusunda daha da duyarlı olacağız. Bu saatten sonra AFAD, UMKE ve itfaiye ile daha koordineli çalışıp yangınlara daha erken müdahale etmek için görüşmelerimiz devam edecek" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR