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OSMAN KAVALA'NIN OY ÇOKLUĞUYLA TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ - Son Dakika

OSMAN KAVALA'NIN OY ÇOKLUĞUYLA TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

26.11.2021 16:25

Yargıtay'ın bozduğu 35 sanıklı Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesi'nce bozulan Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da arasında bulunduğu 17 sanıklı Gezi ana davasının birleştirilmesinin ardından ikinci duruşma görüldü.

Yargıtay'ın bozduğu 35 sanıklı Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesi'nce bozulan Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da arasında bulunduğu 17 sanıklı Gezi ana davasının birleştirilmesinin ardından ikinci duruşma görüldü. Duruşmaya katılmayan davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın, oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Birleştirilen 52 sanıklı davanın Çağlayan'daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşma görüldü. Sanık ve avukat sayısının fazlalığı nedeniyle duruşma, 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nün büyük duruşma salonunda yapıldı. Duruşmaya Ayşe Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman'ın da arasında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada Almanya, Fransa, Belçika Danimarka, İsveç, İsviçre, Çekya, İtalya konsolosluk yetkilileri ile STK yetkilileri ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Milletvekili Ahmet Şık, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra da hazır bulundu. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala ise duruşmaya katılmadı.

BAZI SANIKLAR SAVUNMASINI YAPTI

Duruşmada söz verilen sanıklarından Ayhan Güner, Biz evimizde oturuyorduk. Polis bizi aradı 'Etiler Karakolu'na gelir misiniz' dediler. 'Bize yardımcı olun, koordinasyon sağlayın' dediler. Yolları açtık, insanları sakinleştirdik. Beşiktaş'ta bir tane insan ölmedi. Polisler boynumuza sarıldılar, teşekkür ettiler. Şimdi de buradayız. 10-20 gün boyunca emniyet ile irtibat halindeydik. Evimizin önündeki fotoğrafı koymuşlar. Şimdi de davalarımızı birleştirdiler, Osman Kavala'ya da yazık diye konuştu. Güner'in avukatı ise Çarşı'daki insanlara emniyet ortalığı sakinleştirdikleri gerekçesiyle plaket verdi. Emniyet müdürlerinin de bu dosyada olması lazım o zaman. Plaket vermişler demesi salonda gülüşmelere neden oldu. Sanık Halil İbrahim Erol ise Fazla konuşmaya gerek yok. Neden oraya gittiğimiz belli. Galatasaray taraftarıyla kavga etmeye gittik. Birden kendimizi olayların içinde bulduk. İlk bizi tutuklayan hakim, savcı içeride. Gözaltına alan polisler içeride. Osman Kavala ile ne ilgimiz var anlamadım diye konuştu. Sanık Hüseyin Fidan da savunmasında, Şu an üstüme atılı suçlamayı bilmediğim için nasıl savunma yapacağımı bilmiyorum dedi. Duruşmada söz alan Sanık Cem Yakışkan'ın avukatı Ersan Şen, mahkemenin bozma kararına direnebileceğini belirterek Çarşı Taraftar grubunun mensubu Cem Yakışkan yönünden dosyanın ayrılması talebimiz devam etmektedir. Cem Yakışkan'ın Taksim Gezi Dayanışması ve Osman Kavala ile hiçbir irtibatı bulunmamaktadır. Savunma yapabileceğimiz bir iddia yoktur. Sanığın neden bu dosyada olduğunu anlamlandırmamız mümkün değil. İddianameye baktığımızda terör örgütünden de suçlanıyor. Bu örgütün adı belli değil. Kendisi Beşiktaş taraftarı olduğunu ve Çarşı grubunun kurucusu olduğunu söylüyor. Burada spor ile ilgili bir dosya yürütmüyoruz dedi.

KAVALA'NIN AVUKATI MASUMİYET KARİNESİ AÇIKÇA İHLAL EDİLDİ

Osman Kavala'nın avukatlarından Deniz Aytöre müvekkilinin duruşmalara katılmama hakkını desteklediklerini, müvekkilinin masumiyet karinesinin açıkça ihlal edildiğini savundu.

17 OCAK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Üye hakimlerden biri ise Kavala'nın tahliye edilmesi yönünde muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde, sanığın savunmasının alınmış olması, delillerin toplanmış olması, dosya kapsamı, delil durumu, bu aşamadan sonra sanığın delil karartma durumunun olmaması, tutukluluğun bir tedbir oluşu, sanığın ölçülü olmayan tutukluluğunun devamı yönündeki çoğunluğun görüşüne katılmayarak sanığın adli kontrol tedbiri ile tahliyesi görüşü ve kanaatindeyim dedi. Duruşma 17 Ocak 2022'ye ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 17 sanığın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan yargılandığı dava, 18 Şubat 2020'de karara bağlandı. Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 9 sanığın beraatine, firari sanıklar ise dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

Savcılık kararı istinafa taşımasının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi 22 Ocak 2021'de Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraat kararını bozdu. Bozma kararıyla birlikte İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Nisan 2021'de firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyanın da 9 sanıklı ana davayla birleştirilmesine karar verdi.

Öte yandan Osman Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey'in FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Anayasa'yı ihlal ve Devletin gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme suçlarından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları dava da Gezi Parkı ana davasıyla birleştirildi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığa, İstanbul 13. Ağır Mahkemesi'nce Darbeye teşebbüs ve İzinsiz gösteri suçlamasından verilen beraat kararı da Yargıtay tarafından bozuldu. Bozma kararında davanın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu Gezi Parkı ana davasıyla hukuki ve fiili irtibatı bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesi yoluna gidilmesine hükmedildi. Bu karar uyarınca İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi birleştirme için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden muvafakat istedi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin muvafakat vermesi üzerine davaların 30 Temmuz 2021'de birleştirilmesine karar verildi. Birleşme kararının ardından 52 sanığın yargılandığı ilk duruşma, 8 Ekim 2021'de görüldü.

OSMAN KAVALA'NIN OY ÇOKLUĞUYLA TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
OSMAN KAVALA'NIN OY ÇOKLUĞUYLA TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
OSMAN KAVALA'NIN OY ÇOKLUĞUYLA TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
OSMAN KAVALA'NIN OY ÇOKLUĞUYLA TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mehmet Ali Alabora, Osman Kavala, Can Dündar, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMAN KAVALA'NIN OY ÇOKLUĞUYLA TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: OSMAN KAVALA'NIN OY ÇOKLUĞUYLA TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ - Son Dakika
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