OSMAN KAVALA'NIN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI -1 - Son Dakika
Üye Girişi

OSMAN KAVALA'NIN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI -1

21.03.2022 13:27
OSMAN KAVALA'NIN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI -1

Özden ATİK / Gezi ana davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Özden ATİK/ Gezi ana davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Avukatlara mütalaaya karşı süre veren mahkeme, bir sonraki duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.

İstinaf Mahkemesi'nin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi ana davası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ayşe Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman'ın arasında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar katıldı. "Adil yargılama yapıldığına inancı kalmadığını" açıklayarak bir süredir duruşmalara katılmayan Osman Kavala ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada tek tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Avukatlara mütalaaya karşı süre veren mahkeme, bir sonraki duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.


YORUMLAR
500
Son Dakika: Gezi Parkı davasında mahkeme Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 22 Nisan'a ertelendi Son Dakika: Gezi Parkı davasında mahkeme Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 22 Nisan'a ertelendi Son dakika haber... Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi Son dakika haber... Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi Osman Kavala'nın tek tutuklu olduğu Gezi Davası'nda beşinci duruşma başladı Osman Kavala'nın tek tutuklu olduğu Gezi Davası'nda beşinci duruşma başladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMAN KAVALA'NIN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI -1 - Son Dakika


Son Dakika
13:21 Ukrayna istihbaratından dikkat çeken iddia: Kadirov'un savaşçıları ağır kayıplar verip ülkeden kaçtı
13:05 Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
12:42 İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı!
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:25 Çocuk, topu almak için havuza yöneldi; o esnada köpeğin yaptığına inanamayacaksınız
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 13:31:09. #1.11#
SON DAKİKA: OSMAN KAVALA'NIN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI -1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement