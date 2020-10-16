Son dakika haberi... Osmaneli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza-i işlem uygulandı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara aykırı davranan 131 kişiye cezai işlem tatbik edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeler kapsamında ilçede yapılan denetimler sırasında karantina kuralına aykırı davranan 10 kişiye 31 bin 500 lira, maske takma kuralına uymayan 91 kişiye 81 bin 900 lira, 20 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan 16 kişiye 12 bin 768 lira, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan 14 kişiye 4 bin 606 lira para cezası uygulandı.

Vatandaşların sağlığı için titizlikle denetimlere devam edeceği belirtildi.