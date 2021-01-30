Son dakika haberi: Osmaneli'de polis ekipleri denetim yaptı - Son Dakika

Son dakika haberi: Osmaneli'de polis ekipleri denetim yaptı
30.01.2021 17:01
Son dakika haber: Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, polis ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yaptı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, polis ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yaptı.
Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların evraklarını kontrol etti.
Ekipler, kısıtlamaya uymayıp sokaklarda dolaşan ve kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.
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