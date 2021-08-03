Bilecik'in Osmaneli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaş toprağa verildi.

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresinde çalışan Ersin Maden (42) idaresindeki 11 SE 453 plakalı traktör, Akçapınar köyü Erenler Pınar Deresi mevkiinde domates tarlasına ilaç atmak için yoldan inmek istediği sırada devrildi. Sürücü traktör altına kalması sonucunda olay yerinde hayatını hayatını kaybetti. Maden'in cenazesi İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, mesai arkadaşları köy halkı ve Ersin Madenin yakınları katıldı. - BİLECİK