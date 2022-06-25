Son dakika haber | Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

25.06.2022 08:18

Son dakika haberi: Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2 otomobil ile 1 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2 otomobil ile 1 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Göllüler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.B. idaresindeki 80 PA 139 plakalı otomobil, Ş.K. idaresindeki 27 AK 137 plakalı otomobil ile A.G.A. 80 DT 872 plakalı motosiklet mahalle kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet hurdaya dönerken diğer otomobiller ise kullanılmaz hale geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sev edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 80 PA 139 plakalı otomobilin sürücüsü Ö.B. ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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