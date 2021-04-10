Osmaniye'de akaryakıt istasyonu çalışanları, kavga olduğu ihbarı ile gelen polis ekiplerinin Polis Haftası'nı kutladı, pasta ikram etti.

İstasyon çalışanları, çalıştıkları iş yerinde büyük bir kavganın çıktığı ihbarı vererek ekiplerin gelmesini sağladı.

Olay yerine gelen ekipleri konfeti patlatıp alkışlayarak karşılayan istasyon çalışanları, ekiplerin Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı, pasta ve içecek ikram etti.