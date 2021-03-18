Son dakika haberi! Osmaniye'de anaokulu öğretmeni, çocuklara doğayı sevdirmek için açık havada ders veriyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Osmaniye'de anaokulu öğretmeni, çocuklara doğayı sevdirmek için açık havada ders veriyor

18.03.2021 16:09
Son dakika haberi! Osmaniye'de anaokulu öğretmeni, çocuklara doğayı sevdirmek için açık havada ders veriyor, System.String[]

Son dakika haber: Osmaniye'de anaokulu öğretmeni Rümeysa Çevlik, öğrencilerine doğa sevgisi aşılamak için okul bahçesinde kurulan sınıfta ders veriyor.

Osmaniye'de anaokulu öğretmeni Rümeysa Çevlik, öğrencilerine doğa sevgisi aşılamak için okul bahçesinde kurulan sınıfta ders veriyor.

Kadirli ilçesine bağlı Kayasu Köyü İlkokulunda 7 yıldır ana sınıfı öğretmenliği yapan Çevlik, okul yöneticileri ve velilerin de desteğiyle okul bahçesinde bir sınıf oluşturdu.

Burada, kesilmiş kütüklerde oturan çocuklar, tahtadan yapılmış oyuncak ve atık malzemelerden yapılan müzik aletleriyle hem eğleniyor hem de doğayı tanıma fırsatı buluyor.

Aynı zamanda bir vantrilok olan Çevlik, "Gümüş" adını verdiği kuklası yardımıyla öğrencilerin dikkatini derse vermesini sağlıyor.

Ağaç yaprakları boya fırçası, çizmeler çiçek saksısı oldu

Hazır satılan hiç bir ürünün bulunmadığı sınıfta öğrenciler, kendileri için ayrılan boyama alanında hazır boya fırçaları yerine ağaç yaprakları ve kuş tüyü kullanıyor. Çocuklar ayrıca atık malzemeleri saksı olarak kullanarak çiçek ve bitki yetiştiriyor.

AA muhabirine 11 yıllık öğretmenlik hayatının 7 yılını Kayasu Köyü İlkokulunda geçirdiğini aktaran Rümeysa Çevlik, uzun yıllardır açık hava sınıfında ders verme hayali kurduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınıyla birlikte uygulamayı hayata geçirmenin daha kolay hale geldiğini dile getiren Çevlik, "Bu sınıf sayesinde hastalığın çocuklara bulaş riskini en aza indirmiş olduk." dedi.

Doğadaki ürünler eğitim materyali haline geldi

Okul bahçesine kurduğu sınıf sayesinde öğrencilerinin okula daha heyecanlı ve istekli geldiğini belirten Çevlik, şöyle konuştu:

"Bu sınıfta çok güzel imkanlara sahibiz. Bunun gerçekleşmesinde velilerimizin çok büyük desteği oldu. Evlerindeki doğal materyalleri gönderdiler. Kütüklerden masalarımızı ve sandalyelerimizi yaptık. Kozalak, palamut ve doğada bulunan bir çok malzemeyi sınıfımızda kullandık. Bu sayede çocuklarımız doğa ile iç içe öğrenmeye ve doğayı, iklimi, hayvanları, bitkileri tanımaya başladı. Örneğin bir kuş görüyoruz, o gün kuşu anlatıyoruz. Bir sincap, karınca yuvası görüyoruz ders konumuz onlar oluyor. Doğa ile iç içe çocukların merak seviyesini artıracak güzel bir eğitim vermeye çalışıyoruz."

Çevlik, kuklasıyla dersleri daha neşeli hale getirmeye çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kukla ile eğitim, uzaktan eğitim sürecinde çok işime yarayan bir şey oldu. Online olan canlı derslerde kuklamı çok kullandım. Kukla sayesinde okul öncesi eğitim alan çocuklar çevrim içi derslere daha istekli katılıyordu. Okulların açılmasıyla kuklamı sınıfa da getirdim. Çünkü çocuklar öğretmeni otorite olarak görebiliyor. Oysa ki kuklayı kendi arkadaşları olarak görebildikleri için daha rahatlar. Kukla ile konuşmak, aktivitelerde bulunmak hoşlarına gidiyor. Bu sayede de çocuklarımız sıkılmadan güzel vakit geçiriyor ve okula daha istekli olarak geliyor."

Hayata geçirdiği uygulamayı diğer okullara da yaymak için çalışmalara başladığını ifaden eden Çevlik, "En büyük hayalim, okulumu bir 'Orman Okulu'na çevirebilmek." şeklinde konuştu.

Osmaniye, Kayasu, Gümüş, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Osmaniye'de anaokulu öğretmeni, çocuklara doğayı sevdirmek için açık havada ders veriyor - Son Dakika


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