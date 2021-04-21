Osmaniye'de, apartmandan bebek arabası çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen zanlı yakalandı.
Ali Bekirli Mahallesi'ndeki bir apartmanda, evin kapısı önünde duran bebek arabasının çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, M.Ö. olduğunu belirlediği şüpheliyi yakaladı. Çalınan bebek arabası da sahibine teslim edildi.
M.Ö'nün apartmana girip bebek arabasını çalması ve daha sonra uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Apartmandan bebek arabası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika