Arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

Jandarma ekipleri, kaçan zanlı H.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ağır yaralanan Homak, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gümüş köyünde H.M. (60) ile ablasının oğlu Hasan Homak arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Jandarma ekipleri, kaçan zanlı H.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ağır yaralanan Homak, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gümüş köyünde H.M. (60) ile ablasının oğlu Hasan Homak arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

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