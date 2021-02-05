Son dakika haberi: Osmaniye'de bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Düziçi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İrfanlı Mahallesi Şehit Atakan Çiller Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmana ait iki blokta pozitif ve temaslı kişilerin tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca apartmana giriş çıkışların sınırlandırıldığı belirtildi.