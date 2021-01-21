Son dakika haberi | Osmaniye'de çıkan ev yangınında bir kişi dumandan zehirlendi
21.01.2021 23:03
Son dakika haber... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin 2. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan evden Suriye uyruklu 1 kişiyi çıkardı.
Dumandan zehirlendiği belirlenen kişi, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
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