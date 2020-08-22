Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan yangında 10 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Kent merkezinde Sülemiş Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 4 iş makinesi, 4 itfaiye aracı ve iki arazözle yangına müdahale etti.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmayla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 10 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.