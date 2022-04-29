Eşini öldürüp oğlunu ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli kaçtı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tabancayla eşini öldürüp oğlunu ağır yaraladıktan sonra kaçtığı iddia edilen şüpheliyi bulmak için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Çerçioğlu köyünde yaşayan Ayşe S. (48) ile eşi Ö.S. (51) arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine, Ö.S. tabancayla eşi ve oğlu Mehmet S'ye (20) ateş etti.

Silah seslerini duyan köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Mehmet S. ise ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası kaçan Ö.S'yi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.