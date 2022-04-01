Son dakika! Evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

01.04.2022 22:14

Son dakika haber: Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki evde çıkan yangında, bir kişi yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki evde çıkan yangında, bir kişi yaşamını yitirdi.

Kurtuluş Mahallesi 218. Sokak'taki evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Ekipler, evde bulunan Murat Hınıslı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evin etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen Hınıslı'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

Hınıslı'nın cenazesi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika! Evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Son dakika! Evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Son dakika! Evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Son dakika! Evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Son dakika! Evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuktan geriye birkaç oyuncak kaldı Müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuktan geriye birkaç oyuncak kaldı Son dakika haberleri: Feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
22:42 Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi
22:39 Müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuktan geriye birkaç oyuncak kaldı
22:24 88 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii'nde ilk teravih namazı kılındı, meydan doldu taştı!
22:16 Ermenista'nın SİHA'larına verdiği isim sosyal medyada dalga konusu oldu
22:02 6 gün önce evden çıkmıştı! 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
21:54 Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!
21:49 Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
21:02 OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 22:54:10. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement