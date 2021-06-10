Son dakika haberi! Osmaniye'de gelin dehşeti: Kocası ve görümcesini uykuda öldürdü - Son Dakika

Osmaniye'de gelin dehşeti: Kocası ve görümcesini uykuda öldürdü

Osmaniye'de kocasını ve görümcesini uyurken öldüren kadının kayınvalidesi de ölmekten kaçarak kurtuldu

OSMANİYE - Osmaniye'ye merkeze bağlı Köyyeri köyünde bir kadın, kocasını ve görümcesini uyurlarken başlarına av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. O esnada evde bulunan katil zanlısı kadının kayınvalidesi de ölmekten son anda kaçarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde köyyeri köyünde yaşandı. Gülten Usta henüz bilinmeyen bir nedenle kocası Süleyman Usta ve görümcesi Ela Usta uyurken av tüfeği ile başlarından vurdu. O esnada silah seslerini duyan kadının kayınvalidesi ise kendini dışarı attı. Olayın ardından Gülten Usta jandarmayı arayarak kocasını ve görümcesini silahla vurarak öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman Usta ve Ela Usta'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayın ardından kocasını ve görümcesini öldüren Gülten Usta'lı gözaltına aldı. Öldürülen Süleyman Usta. ve Ela Usta'nın cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.