Son dakika haberi... Osmaniye'de gözaltına alınan 187 kişiden 8'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Osmaniye'de gözaltına alınan 187 kişiden 8'i tutuklandı

09.05.2022 12:21
Son dakika haberi... Osmaniye'de gözaltına alınan 187 kişiden 8'i tutuklandı

Son dakika habere göre Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden 8'i tutuklandı.

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 5'i av tüfeği 16'sı tabanca olmak üzere 21 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 187 kişiden 8'i tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 3 adet çalıntı araç, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tüfek fişeği, 8 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet tabanca fişeği, 11 adet tabanca şarjörü, 3 adet kurusıkı tabanca, 41 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1,76 gram eroin, 46,18 gram bonzai, 5,38 gram sıvılaştırılmış eroin, 18,55 gram fubunica, 7,45 gr metamfetamin, 11,88 gram esrar ile 147 adet çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Maganda kurşununa kurban giden zurnacının katil zanlısı tutuklandı Son dakika haberleri | Maganda kurşununa kurban giden zurnacının katil zanlısı tutuklandı Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Asayiş, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Osmaniye'de gözaltına alınan 187 kişiden 8'i tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:22 DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'dan muhalefete uyarı: İnsanlar daha kötüsünden korktukları için AK Partiye destek veriyor
12:19 Amerika Birleşik Devletleri'nde bebek maması kıtlığı başladı
12:18 Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
12:07 Ümit Özdağ'dan korkutucu iddia: Haziran 2015 - Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasını sığınmacılar üzerinden planlıyorlar
12:02 Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor: Trabzonspor ve Sivasspor avantajlı durumda
12:00 Putin'den sonra Zelenski'den de 9 Mayıs açıklaması: Nazizmi yenen atalarımızla gurur duyuyoruz, özgür ruhumuzu bağlayabilecek hiçbir pranga yok
11:59 Eski eşini öldüren zanlı, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı
11:32 Kızını doktora götürmek için yola çıkan baba, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi
11:21 Karayılan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi: PKK'nın Zap sorumlusu Helima Efendak öldürüldü
11:20 Kadın müşteri kuryeyi şikayet etti, restoranın verdiği cevap ortalığı yıktı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 12:30:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Osmaniye'de gözaltına alınan 187 kişiden 8'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement