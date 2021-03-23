Son dakika haberi! Osmaniye'de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
T.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü T.Y. ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Ambulansla Osmaniye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hediye Tekin kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
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