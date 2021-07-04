Son dakika haberi! Osmaniye'de hayvan otlatırken kayalıklardan düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hayvan otlatırken kayalıklardan düştüğü ileri sürülen kadın yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yeşildere köyünde hayvan otlatmak için evden çıkan Elif Bucak'ın (50) akşam eve dönmemesi üzerine yakınları aramaya çıktı.
Bucak'ın cansız bedeninin Yolaltı mevkisinde kayalıkların altında olduğunun anlaşılması üzerine durum jandarmaya bildirildi.
AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kadının cesedi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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