Osmaniye'de, hurda geri dönüşüm fabrikasında yangın (3)
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki hurda geri dönüşüm fabrikasında, atıkların depolandığı alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahale sonucu 9 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: DHA
Toprakkale, Osmaniye, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › HURDA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.