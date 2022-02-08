Üye Girişi
Son dakika haberi! Osmaniye'de husumetlisini silahla vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Osmaniye'de husumetlisini silahla vuran şüpheli tutuklandı

08.02.2022 11:34
Son dakika haberi! Osmaniye'de husumetlisini silahla vuran şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde husumetlisini tabancayla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde husumetlisini tabancayla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, 4 Şubat tarihinde merkeze bağlı Cevdetiye beldesinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. ile Y.K. arasında daha önceden husumet bulunuyordu. A.T. isimli şahıs bir markette oturduğu sırada husumetlisi Y.K. tarafından silahla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı A.T.'de Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırganın suç unsuru tabanca ile birlikte olay yerinden kaçmasının ardından Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde ekipler, firar olan Y.K.'nın merkez Rahime Hatun Mahallesi'nde saklandığı bilgisini aldı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nin ortak operasyonu ile Y.K. suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan aranması olan ve 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenilen Y.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500

Osmaniye, Jandarma, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Osmaniye'de husumetlisini silahla vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:35 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanından "akaryakıt, elektrik, su, doğalgaz" zammı tepkisi: Belediyelere farklı tarife uygulansın!
11:34 Eşiyle tartışan adamı yanlış anladılar! Eşi bayılınca sokakta tekme tokat dayak yedi
11:31 8 Şubat 2022 Salı günü altının gramı 798 lira seviyesinden işlem görüyor
11:30 Alpaslan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!
11:27 Kadın yolcu, uçakta cinsel içerikli film izleyen adama tepki gösterdi!
11:21 Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek!
11:19 Hükümlü uzağa kaçmamış! Evinin havalandırma boşluğunda yakalandı
11:19 Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasını elektrik faturaları üzerinden eleştirdi
11:14 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'tan iki isme davet geldi!
11:08 Ece Erken'in kendisine dava açmasına sinirlenen Seyhan Soylu, canlı yayında hırladı: Pirana gibiyim, canavar gibiyim!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 11:42:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Osmaniye'de husumetlisini silahla vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement