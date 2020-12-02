Öte yandan, dün ilçe genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 kişiye de 34 bin 650 lira para cezası verildi.

Kadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki derneklere yönelik yürüttüğü denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilerin olduğunu tespit etti.

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