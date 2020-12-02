Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 47 kişiye para cezası verildi.
Kadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki derneklere yönelik yürüttüğü denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilerin olduğunu tespit etti.
Denetimlerde, kurallara uymadığını tespit edilen 36 kişiye 113 bin lira ceza uygulandı.
Öte yandan, dün ilçe genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 kişiye de 34 bin 650 lira para cezası verildi.
- Kaynak: AA
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