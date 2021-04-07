Son dakika haberi... Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 954 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 954 kişiye para cezası verildi
07.04.2021 11:49
Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "kırmızı" kategoride yer alan Osmaniye'de, 19 Mart-5 Nisan'da tedbirlere uymayan 954 kişiye 1 milyon 633 bin 181 lira ceza uygulandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "kırmızı" kategoride yer alan Osmaniye'de, 19 Mart-5 Nisan'da tedbirlere uymayan 954 kişiye 1 milyon 633 bin 181 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde 19 Mart-5 Nisan'da, 6 bin 783 iş yeri ile 23 bin 552 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde maske takmayan 365, sokak kısıtlamasına uymayan 494, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 83 ve karantinayı bozan 6 kişi ile 6 iş yeri sahibine 1 milyon 633 bin 181 lira idari ceza kesildi.
Son Dakika TFF Başkanı Özdemir, futbol camiasında artan vakalar sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan aşı talebinde bulundu Emre Akbaba kriz çıkarttı, istediği imza parasıyla yöneticilerin sabrını taşırdı Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı