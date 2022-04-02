Son dakika haberi... Osmaniye'de orman yangını - Son Dakika
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Son dakika haberi... Osmaniye'de orman yangını

02.04.2022 00:14

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Osmaniye'de orman yangını Yangını söndürme çalışmaları devam ederken yangının yerleşim yerine yakın olduğu öğrenildi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

- Osmaniye'de orman yangını

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken yangının yerleşim yerine yakın olduğu öğrenildi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken yangının yerleşim yerine yakın olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Söğütlügöl Mahallesi Mahmutlar mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gece karanlığında alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu Düziçi Orman İşletme Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Öte yandan rüzgar nedeniyle alevler hızla yayılırken yangının yerleşim alanına yakın olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi... Osmaniye'de orman yangını
Son dakika haberi... Osmaniye'de orman yangını
Son dakika haberi... Osmaniye'de orman yangını

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Osmaniye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Osmaniye'de orman yangını - Son Dakika


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