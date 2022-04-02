Son dakika haberi! Osmaniye'de orman yangını - Son Dakika
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Son dakika haberi! Osmaniye'de orman yangını

02.04.2022 16:17

Son dakika habere göre - Osmaniye'de orman yangını Yangını söndürme çalışmaları devam ederken alevlerin yerleşim yerine sıçraması engellendi Osmaniye'de ormanlık alanda yangın çıktı.

- Osmaniye'de orman yangını

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken alevlerin yerleşim yerine sıçraması engellendi

OSMANİYE - Osmaniye'de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken alevlerin yerleşim yerine sıçraması engellendi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Merkez Bahçe köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden köylüler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Vadi içerisinde gerçekleşen yangın rüzgar nedeniyle zaman zaman şiddetini arttırırken ekipler, alevlerin yerleşim yerine sıçramasının önüne geçti.

Son dakika haberi! Osmaniye'de orman yangını
Son dakika haberi! Osmaniye'de orman yangını
Son dakika haberi! Osmaniye'de orman yangını

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Osmaniye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Osmaniye'de orman yangını - Son Dakika


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