Son dakika haberi: Osmaniye'de polisin asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Osmaniye'de polisin asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

25.04.2022 18:36
Son dakika haberi: Osmaniye'de polisin asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 16 kişiden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 16 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde çeşitli uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, fişek ve mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 16 kişiden 3'ü tutuklandı.

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Osmaniye, Kadirli, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Osmaniye'de polisin asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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