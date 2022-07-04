Olay, Alibeyli Mahallesi 'ndeki özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nedeni öğrenilemeyen nedenden dolayı R.A. ile A.K. isimli şahıslar sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.A. yanında bulundurduğu tüfekle A.K.'ye ateş etti. Yaralanan A.K. olayın önünde gerçekleştiği hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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