Son dakika haberi: Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı

04.07.2022 16:35

Son dakika 3. sayfa haberi... Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı Osmaniye'de özel bir hastanenin önünde çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralandı.

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de özel bir hastanenin önünde çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralandı.

Olay, Alibeyli Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nedeni öğrenilemeyen nedenden dolayı R.A. ile A.K. isimli şahıslar sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.A. yanında bulundurduğu tüfekle A.K.'ye ateş etti. Yaralanan A.K. olayın önünde gerçekleştiği hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli R.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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