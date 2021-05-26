Son dakika! OSMANİYE'DE TARİHİ ESER VE İZİNSİZ KAZI OPERASYONU: 6 GÖZALTI - Son Dakika

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda kazı malzemesi ve tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kadirli ilçesinde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işleyen şüpheliler Y.A., M.A., L.P., Y.P., M.E. ve Ş.G.?nin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 define arama dedektörü, Roma dönemine ait 17 sütun başlığı ve mermer yazıt, 5 sikke, 1 av tüfeği, 1 tabanca ve 56 tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.