Son dakika haberi... Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Ekipler, örgütün kullandığı tespit edilen mağara ve sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.

Operasyona, jandarma ve polis özel harekat ekipleri ile komanda timleri katıldı.

Amanos kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında belirlenen mağara ve sığınaklara operasyon düzenlendi.

Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK 'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

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