Son dakika haberi | OSMANİYE'DE TOPLUM DESTEKLİ POLİSTEN 'DOLANDIRICILIK' UYARISI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | OSMANİYE'DE TOPLUM DESTEKLİ POLİSTEN 'DOLANDIRICILIK' UYARISI

04.07.2022 14:21
Son dakika haberi | OSMANİYE'DE TOPLUM DESTEKLİ POLİSTEN 'DOLANDIRICILIK' UYARISI

Son dakika haberler... OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarlarında sahtecilik ve dolandırıcılığa karşı besicileri ve vatandaşları uyardı.

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarlarında sahtecilik ve dolandırıcılığa karşı besicileri ve vatandaşları uyardı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi ile Dereobası Köyü arasındaki alanda kurulan kurban pazarında hayvan yetiştiriciler ile kurbanlık almak isteyen vatandaşlara sahtecilik ve dolandırıcılığa karşı broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Özellikle; sahte para, tırnakçılık, kurban hırsızlığı, yankesicilik ve dolandırıcılık konularına dikkat çeken polisler ayrıca şüphelendikleri araçların plakalarını almaları, ücretini almadan hayvanları teslim etmemeleri gibi uyarılarda bulundu. Kurban pazarlarının kurulduğu yerleri tek tek ziyaret eden polisler, hayvan hırsızlığı ve sahte para olaylarına karşı alınacak tedbirlerle ilgili besicilere pratik bilgiler vererek, besicilerin sorularını yanıtladı. Sahte para ile kurban almak isteyenlerin ve hırsızların pazarlamacı, tüccar, yolcu, seyyar satıcı ve hayvan alıcısı kılığında gelerek hayvan ve ağıl sayısını öğrenip, keşif yaptığı polisler tarafından besicilere hatırlatıldı. Şüpheli durumlarla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı hattına bilgi verilmesini isteyen ekipler, sahte paranın gerçeğinden ayırt edilmesini kolaylaştıran pratik önerileri besicilere aktardı.

DAM VE AĞILLARI BOŞ BIRAKMAYIN

Hayvan alım satımlarında sahte para vermeye çalışan kalpazanlara karşı çok dikkatli olunmasını isteyen ekipler, ayrıca hayvan sahiplerini de hayvanları tutmak için kullandıkları dam ve ağılları da başıboş bırakmamaları ve kontrol etmeleri konusunda uyardı.

YORUMLAR
500
Konyaaltı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesimi Hizmeti Konyaaltı Belediyesi'nden Ücretsiz Kurban Kesimi Hizmeti Konyaaltı'nda ücretsiz ve randevulu kurban kesimi Konyaaltı'nda ücretsiz ve randevulu kurban kesimi
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | OSMANİYE'DE TOPLUM DESTEKLİ POLİSTEN 'DOLANDIRICILIK' UYARISI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:13 Kadıköy metrosunda "alkol" tartışması kavgaya dönüştü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
14:08 Maçta adına tezahürat yapılmayınca "Hepsini öldüreceğim" sözleriyle 239 yıl hapsi istenen Nuri Ergin'den şaşırtan itiraf!
14:07 Marmaris'te bir anda denizde beliren köpekbalığı korku yarattı! Vatandaşlar kafasına paspasla vurarak bölgeden uzaklaştırdı
14:07 Yasaklı ırkın saldırısına uğrayan atı ölümden dönmüştü, gelen hediye ile çok mutlu oldu!
13:59 Voleybolcu güzel Zehra Güneş'ten sevgilisiyle romantik tatil pozu: Fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı
13:56 Çinli yoga eğitmeni kaldığı otelde 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü! Genç eğitmenin eski sevgilisi tutuklandı
13:43 Ümit Özdağ'ın "Yüzde 99 değil yüzde 100 iç savaş çıkacak" sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan suç duyurusu
13:21 Bursa'da 5 gündür haber alınamayan ve kayıp ilanlarıyla aranan 16 yaşındaki Merve, parkta otururken bulundu
12:54 Dünya şaşkına döndü! Felçli adam, beynine makine bağlanınca imkansızı gerçekleştirdi
12:44 Trabzonsporlu gençlerin tokat oyunu! Son kalan kişi yüz ifadesiyle güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 14:26:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | OSMANİYE'DE TOPLUM DESTEKLİ POLİSTEN 'DOLANDIRICILIK' UYARISI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement