OSMANİYE'DE 'TORBACI' OPERASYONU: 15 GÖZALTI - Son Dakika
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OSMANİYE'DE 'TORBACI' OPERASYONU: 15 GÖZALTI

23.02.2022 10:29

OSMANİYE'de, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE'de, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Kent merkezinde belirlenen 18, Bahçe ilçesinde 1 ve Gaziantep'te 2 adrese, şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyona 95 personel katıldı. Kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen adresler, didik didik arandı. Aramalarda 3 av tüfeği, 1 tabanca, 230 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 40 sentetik ecza ve 12 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Polis, adreslerde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

OSMANİYE'DE 'TORBACI' OPERASYONU: 15 GÖZALTI
OSMANİYE'DE 'TORBACI' OPERASYONU: 15 GÖZALTI
OSMANİYE'DE 'TORBACI' OPERASYONU: 15 GÖZALTI
OSMANİYE'DE 'TORBACI' OPERASYONU: 15 GÖZALTI
OSMANİYE'DE 'TORBACI' OPERASYONU: 15 GÖZALTI
OSMANİYE'DE 'TORBACI' OPERASYONU: 15 GÖZALTI
OSMANİYE'DE 'TORBACI' OPERASYONU: 15 GÖZALTI
OSMANİYE'DE 'TORBACI' OPERASYONU: 15 GÖZALTI
OSMANİYE'DE 'TORBACI' OPERASYONU: 15 GÖZALTI

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE 'TORBACI' OPERASYONU: 15 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OSMANİYE'DE 'TORBACI' OPERASYONU: 15 GÖZALTI - Son Dakika
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