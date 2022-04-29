Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

29.04.2022 09:43

Bir son dakika haberine göre Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama Osmaniye'de uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

OSMANİYE - Osmaniye'de uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında daha önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Baskınlarda uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama
Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama
Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama
Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama
Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama
Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama - Son Dakika


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