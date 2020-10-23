Osmaniye'de 2 uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Tehçi köyünde iki kişinin evlerinde uyuşturucu bulundurduğu ihbarını aldı.
Ev ve eklentilerinde 5 gram sentetik uyuşturucu, 41 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.
Bahçe ilçesinde ise durdurduğu otomobilde 15 gram eroin bulan jandarma ekibi, M.K. ve M.Z'yi gözaltına aldı.
Gözaltındaki 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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