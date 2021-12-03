Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Operasyonlarda 78,36 gram eroin, 10,17 gram esrar, 20,79 gram metamfetamin ile 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi 15 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Osmaniye 'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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