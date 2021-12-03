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Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

03.12.2021 10:24

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 78,36 gram eroin, 10,17 gram esrar, 20,79 gram metamfetamin ile 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi 15 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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