Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 78,36 gram eroin, 10,17 gram esrar, 20,79 gram metamfetamin ile 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi 15 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika