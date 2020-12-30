Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, Adana'dan uyuşturucu getireceği bilgisini aldıkları S.K. idaresindeki otomobili durdurdu. Otomobilde 1 kilo 670 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, S.K, G.Ç. ve S.Ç gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerin ikametlerinde de 187 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 3 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 600 lira bulundu. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili karar verildi: Yolcu başına 1.1 milyon lira tazminat ödenecek

Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı

Annesini pompalıyla öldüren evlat: Kahvaltıya uyandırdığı için sinirlendim

Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı

Son Dakika! Bakanlar uçaktan inerken kabusu yaşadı! Yemen'deki korkunç patlama anı kamerada

Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi

"Genelge beni bağlamaz" demişti! Cezalara itiraz etmek için adliyeye giden dönerci maske takmayınca 24'üncü cezayı yedi

Tesla hisseleri yüzde 700'den fazla prim yapınca 'Teslanerler' denilen yeni milyonerler ortaya çıktı