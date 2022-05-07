Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 2 ay süren çalışma sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, 233,82 gram eroin, 328,48 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik hap, hassas terazi, 3 ruhsatsız tüfek, çalıntı motosiklet ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 80 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika