Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı

24.04.2022 13:18
Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde 11,83 gram esrar, 46 uyuşturucu hap, 33,89 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 320 lira ele geçirildi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden M.H. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

İki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika


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