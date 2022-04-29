Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

29.04.2022 10:02
Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Osmaniye'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

İki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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