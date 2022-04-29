Osmaniye'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
İki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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