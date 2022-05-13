Son dakika haber | Yaralı bulunan sincap tedavi ediliyor - Son Dakika
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Son dakika haber | Yaralı bulunan sincap tedavi ediliyor

13.05.2022 12:39
Son dakika haber | Yaralı bulunan sincap tedavi ediliyor

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan sincap tedaviye alındı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan sincap tedaviye alındı.

Kaman köyünde bir evin bahçesinde yaralı sincap bulan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Adrese yönlendirilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alınan yaralı sincap, Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezine götürüldü.

Sincap, buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına salınacak.

Son dakika haber | Yaralı bulunan sincap tedavi ediliyor
Son dakika haber | Yaralı bulunan sincap tedavi ediliyor
Son dakika haber | Yaralı bulunan sincap tedavi ediliyor
Son dakika haber | Yaralı bulunan sincap tedavi ediliyor

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Arka ayaklarından felçli olarak bulunan sincap tedaviye alındı Arka ayaklarından felçli olarak bulunan sincap tedaviye alındı ARKA BACAKLARI FELÇLİ HALDE BULUNAN SİNCAP TEDAVİYE ALINDI ARKA BACAKLARI FELÇLİ HALDE BULUNAN SİNCAP TEDAVİYE ALINDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yaralı bulunan sincap tedavi ediliyor - Son Dakika


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