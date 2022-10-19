Son dakika haberi! Osmaniye'de yıldırımın düşme anı kamerada

Osmaniye'de yıldırımın düşme anı kamerada
Şimşekler gökyüzünü aydınlattı
OSMANİYE - Osmaniye'de gece saatlerinde yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı.
Kadirli ilçesinde gece saatlerinde yağan sağanak öncesi, şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Yıldırımın ilçe merkezine yakın bir bölgeye düşme anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Düşen yıldırımın ardından ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı. Yangın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
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