Son dakika haberi! Osmaniye'de yıldırımın düşme anı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi! Osmaniye'de yıldırımın düşme anı kamerada

19.10.2022 11:23

Son dakika haberler... Osmaniye'de yıldırımın düşme anı kamerada Şimşekler gökyüzünü aydınlattı Osmaniye'de gece saatlerinde yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı.

Osmaniye'de yıldırımın düşme anı kamerada

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

OSMANİYE - Osmaniye'de gece saatlerinde yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı.

Kadirli ilçesinde gece saatlerinde yağan sağanak öncesi, şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Yıldırımın ilçe merkezine yakın bir bölgeye düşme anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Düşen yıldırımın ardından ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı. Yangın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaynak: İHA
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Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Osmaniye'de yıldırımın düşme anı kamerada - Son Dakika

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