Son dakika haberi! Osmaniye'deki fabrika yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Osmaniye'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

29.03.2022 18:01
Son dakika haberi! Osmaniye'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberler... Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Toprakkale ilçesi sınırları içerisinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının büyük olmasından dolayı da Hatay ve Adana'dan takviye ekipler yönlendirildi. Alevlere teslim olan fabrikaya müdahale eden ekipler, yaklaşık 10 saat sonra yangını kontrol altına aldı.

Kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Osmaniye'deki fabrika yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


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