Son dakika haberi | Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü Osmaniye merkez Akyar köyü civarında çıkan orman yangını havadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü OSMANİYE - Osmaniye merkez Akyar köyü civarında çıkan orman yangını havadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akyar köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan çıkan dumanları fark eden çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli olmasından dolayı karadan müdahale edilemeyen yangına havadan iki helikopterle müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alan tamamen söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Osmaniye, Güncel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Son Dakika

Putin'den dikkat çeken açıklamalar! Taliban hakkında: ABD, ülkeden ayrılırken modern silahların yer aldığı çok geniş bir cephaneliği bıraktı

Bulgar ve Yunan turistler kışlık kıyafet için Edirne'ye akın etti

Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi

Sultangazi'de alkollü olan bir vatandaş, elinde sopayla geldiği camide cemaate ve imama saldırdı

Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi

Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor

Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü

Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele